الرئيسية أخبار عاجلة حريق بمصفاة نفط كبرى فى شيشير البريطانية وفرق الإطفاء تحاول السيطرة عليه الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:49 م جانب من الحريق كتب أيمن رمضان - تصوير أ ف ب إضافة تعليق أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن وسائل إعلام بريطانية بنشوب حريق فى مصفاة النفط الكبرى "ستانلو" بمنطقة شيشير البريطانية. وتحاول فرق الإطفاء السيطرة علي الحريق حتى الآن. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. بريطانيا تنفذ مشروع تطوير مفاعل "أراك" بدلا من الولايات المتحدة بريطانيا تحث الإتحاد الأوروبى على فرض مزيد من العقوبات على روسيا بريطانيا تخطط لرفع صادراتها لـ35% من الناتج المحلى لمواجهة تداعيات "بريكست" حريق بريطانيا نفط اخبار بريطانيا الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور" قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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