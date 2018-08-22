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حبس سائق ضبط بحوزته 20 كيلو حشيش بالطالبية 4 أيام

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:00 ص
حبس سائق ضبط بحوزته 20 كيلو حشيش بالطالبية 4 أيام حشيش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وتحفظت على 20 كيلو حشيش ضبطت بحوزته، وأمرت بعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وردت معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم الطالبية مفادها قيام "ا.م.ع" 33 سنة سائق ومقيم بدائرة قسم الزاوية الحمراء بالقاهرة بالتردد على دائرة القسم لمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة مستقلا سيارة ملاكى ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رئيس وضباط وحدة مباحث قسم الطالبية من ضبطه حال قيادته السيارة المشار إليها وبحوزته 200 فرش حشيش وزنت 20 كيلوجراما وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه من تجار التجزئة ومتعاطيها.

 


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