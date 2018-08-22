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توافد الزائرين على حديقة الأزهر للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:06 ص
توافد الزائرين على حديقة الأزهر للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى حديقة الأزهر
كتب محمود راغب
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بدأ منذ قليل، توافد المواطنين على حديقة الأزهر بالقاهرة، وذلك للاحتفال بعيد الأضحى المبارك فى ثانى أيام العيد، بعد أن فتحت الحديقة أبوابها فى الساعات الأولى من الصباح لاستقبال الزائرين لليوم الثانى.

وخصصت إدارة الحديقة عدد كبير من المنافذ لبيع تذاكر الدخول وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، فيما شهدت البوابات تواجد أمنى مكثف وسيارة للشرطة لتأمين احتفالات المواطنين، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

وحديقة الأزهر هى أشهر الحدائق التى أنشئت حديثا فى القاهرة وتقع فى الدراسة بالقرب من مشيخة الأزهر، ومساحتها 71 فدانا، فتتميز بالنفورات المائية والمطاعم المنتشرة بها والأعمدة الرخامية والإنارة المميزة، ويمكن منها مشاهدة منطقة الحطابة بمبانيها القديمة، حيث إنها ترتفع حوالى 40 مترا عن المناطق السكانية المجاورة لها، ويمكن اصطحاب الأطفال أقل من 4 سنوات مجانا.


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