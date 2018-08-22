تعرف على 3 مناسك يؤديها الحجاج فى ثانى أيام التشريق

كتب محمد رضا

يواصل ضيوف الرحمن، اليوم الأربعاء، أداء مناسك الحج فى الأراضى المقدسة، عقب انتهائهم من مشاعر يوم النحر، أمس الثلاثاء، وعقب انتهاء مشاعر أول أيام التشريق اليوم، ستتضمن أعمال الحج على مدار اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، الموافق غدًا الخميس، 3 مناسك يقوم بها الحجيج وهى كالتالى:

- رمى الجمرات

- طواف الوداع للمتعجل

- المبيت بمنى

وأيام التشريق هى الأيام الثلاثة التى تأتى عقب يوم النحر، وهى أيام الحادى عشر، والثانى عشر، والثالث عشر من شهر ذى الحجة، حيث يأتى عيد الأضحى فى اليوم العاشر من ذى الحجة، وهو ما يعرف بيوم النحر، ثم تليه أيام التشريق الثلاثة، كما تعرف هذه الأيام الثلاثة باسم الأيام المعدودات.