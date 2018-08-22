تعرف على كيفية تنفيذ أحكام الحبس فى 3 خطوات

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تنفيذ حكم الحبس تجاه شخص معين فى قضية ما. ويوضح "اليوم السابع" الخطوات اللازمة لتنفيذ حكم الحبس تجاه أى شخص فى أى قضية كانت.

ويقول المحامى أحمد الجندى، إن تنفيذ حكم الحبس يأتى باتباع الخطوات التالية:

تسليم صورة رسمية من الحكم لقسم الشرطة اللى المتهم ساكن فى دائرته

تسليم صورة رسمية من الحكم لتنفيذ الأحكام بمديرية الأمن

تسلم صورة رسمية من الحكم لمصلحة الأمن العام

وأضاف الجندى، يجب أن يرفق بالصورة الرسمية طلب تلتمس فيه تنفيذ الحكم، ويكتب به كل المعلومات اللى تخص المتهم: "محل الإقامة - مكان العمل - رقم الهاتف - الأماكن التى يتردد عليها"، بالإضافة لتسليم صورة بطاقة المتهم أن وجدت.