تعرف على قصة حاجة مصرية أخفت أوجاع فشلها الكلوى خوفاً من حرمانها الحج

كتب – محمود محيى

أخفت حاجة مصرية معاناتها مع أوجاع الفشل الكلوى الذى سكن جسدها قبل نحو 7 أشهر خوفاً من حرمانها آداء فريضة الحج ؛ اثر اختيارها لتكون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين التابع لوزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، و بعد وصولها لمكة المكرمة وأداءها طواف القدوم عادت إلى مقر إقامة الضيوف وهى تشعر بألم عارض زارت على إثره العيادة الخاصة بالبرنامج ليكتشف طبيب العيادة الخاص سرها الذى أخفته.

واكتشف الدكتور أشرف بدر الطبيب المرافق لحجاج أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، سر الحاجة "صبيحة" بعد زيارتها للعيادة وسؤالها عن تاريخها المرضى لتجيب الحاجة وهى مترددة بأنها تعانى من فشل كلوى منذ سبعة أشهر ، وتعمل غسيل كلوى 3 مرات أسبوعياً.

ووفق بيان للمركز الاعلامى لحجاج فلسطين ومصر، فقد أوضح الدكتور بدر أن الحاجة صبيحة جاءت للعيادة تشكو من ألم عارض بسيط لديها وأبلغتهم أنها تقوم بالغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعياً وحريصه على آداء الحج ولم تخبر أحداً لخوفها من عدم تمكنها من أداء الحج حيث تم عمل الاجراءات اللازمة وإجراء 3 جلسات غسيل لها حتى الآن ، الأولى كنت فى مستشفى النور والثانية فى مستشفى عرفة والثالثة يوم العيد فى مستشفى منى وجارى متابعة حالتها".

ومن جانبها روت الحاجة صبيحة محمود محمد ٤٧ عاماً قصتها قائلة: "أعانى من الفشل الكلوى وأتيت إلى المملكة لأداء الحج دون مرافق ، ووجدت الجميع هنا أبنائي" ، وأضافت : بعد أن أجرت جلسة غسيل كلوى فى مستشفى منى.

واستطردت صبيحة سرد قصتها مع الأقدار قائله : "فقدت زوجى فى أحداث تفجير مسجد الروضة فى عام 2017، ولدى 5 أبناء وبنت أحدهما يعانى من إعاقة، واكتشفت إصابتى بالفشل الكلوى قبل 7 أشهر وقرر الأطباء إجراء 3 جلسات أسبوعية للغسيل".

وتضيف الحاجة صبيحة: "تم ابلاغى باختيارى للحج ضمن ضيوف الملك ، وهذه حجتى الأولى وعندما وصلت إلى مكة دون مرافقة أحد من أسرتى أبلغونى فى العيادة الطبية بأنه بامكانى إتمام حجى وإجراء الغسيل الكلوى بكل يسر وسهولة ولله الحمد، وقاموا بمتابعة حالتى ونقلونى إلى عدد من المستشفيات لاتمام الغسيل الكلوى، بإشراف ومتابعة من رئيس اللجنة الصحية لحجاج مصر الاستاذ عبدالله بن صالح المطرفي".

ورفعت أكف الضراعة لخالقها تدعو للملك سلمان على المكرمة غير المستغربة والضيافة الكبيرة لأسر الشهداء والمصابين من مصر والتى لم تكن توقع أن تكون بـمثل هذا الكرم والحفاوة.

فيما أكد عبد الله المطرفى رئيس اللجنة الصحية لحجاج أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، بأنه يجرى متابعة حالة الحاجة صبيحة وتم مرافقتها من المخيم بمنى إلى المستشفى والبقاء معها حتى أنهت جلسة الغسيل ، مؤكداً أن جميع ضيوف الملك يتم متابعة أحوالهم الصحية والاهتمام بها من أجل سلامتهم وراحتهم على آداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح المطرفى منذ وصول الحجاج المصريين من ضيوف الملك تم اجراء أكثر من 350 حالة كشف تم نقل 3 حالات منها للمستشفى إلى جانب متابعة حالة الحاجة "صبيحة" مشيراً إلى أنه يوجد سيارتى إسعاف مجهزة بطواقم طبية من 3 أطباء و3 ممرضات.