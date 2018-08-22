video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعرف على طريقة احتفال الإيرانيون بعيد الأضحى فى ظل العقوبات الأمريكية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:41 ص
تعرف على طريقة احتفال الإيرانيون بعيد الأضحى فى ظل العقوبات الأمريكية عيد الأضحى فى إيران
كتبت إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق

على واقع العقوبات الأمريكية والاقتصاد المترنح، يحتفل الإيرانيون اليوم الأربعاء، بعيد الأضحى وتختلف إيران مع البلدان العربية والإسلامية فى تحديد يوم العيد.

 

ذبح الأضاحى فى إيران
ذبح الأضاحى فى إيران

 

ومثلما يختلف موعد العيد فى إيران، تختلف أيضا مظاهر الاحتفال به، فبينما تقتصر الاحتفالات لدى المتدينين على الصلاة ونحر الأضاحى لا تتضح مظاهر العيد فى الشوارع كتلك التى تقام فى عيد النوروز وهو عيد رأس السنة الشمسية ويعد مناسبة فارسية من التراث القديم.

وبما أن عيد الأضحى فى إيران يختلف عن مظاهره فى البلدان العربية، فهو يقع فى المرتبة الثانية من الأهمية فى هذا البلد بعد الأعياد الفارسية القديمة وإحياء المناسبات الدينية الشيعية، ويتخذ الإيرانيون عطلة عيد الأضحى يوما واحدا، وتصل عطلة عيد النوروز لأسبوع أو 14 يوما.

 

الاضاحي
الأضاحي

 

وفى إيران يطلق على عيد الأضحى بالفارسية "عيد قربان" فى تجسيد للقاصده الدينية المتمثلة فى الامتثال لأمر الله والتقرب إليه.

اللافت أن العيد هذا العام يأتى بنكهة العقوبات الأمريكية، التى أعادت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضها على إيران فى 7 أغسطس الجارى، عقب انسحابها من الاتفاق النووى 8 مايو الماضى، فضلا عن تأجج الاحتجاجات فى مختلف المدن بسبب تدنى قيمة العملة الإيرانية أمام الدولار، وارتفاع الأسعار، ويتعايش الإيرانيون مع العقوبات وتتعثر حكومة روحانى فى إجراءاتها لتفادى العقوبات الأمريكية ويواجه الرئيس استجواب البرلمان الرئيس الأشهر المقبلة.

 

حوم العيد
العيد

 

 

الاضحية
الأضحية

 

خراف العيد
خراف العيد

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. بعد إعلان خامنئى"لا حرب ولا مفاوضات" مع ترامب.. حرب باردة متصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.. طهران أطلقت جيل جديد من صواريخ "فاتح" الباليستية.. والخارجية الأمريكية تعلق: خدعة إيرانية و استعراض مضحك

ايران

عيد الاضحى

العيد

العيد فى ايران




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة