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تعرف على السر وراء دقة تطريزات كسوة الكعبة المشرفة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:19 م
تعرف على السر وراء دقة تطريزات كسوة الكعبة المشرفة تطريز كسوة الكعبة
كتبت ريهام عبد الله
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يعد طقس تغيير كسوة الكعبة، واحد من أهم الطقوس المرتبطة بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وهو المشهد الذى ينتظره المسلمون فى أرجاء العالم كافة، إذ يجرى الطقس فى التاسع من ذى الحجة كل عام والذى وافق الاثنين الماضى، ليشهد الملايين مراسم تغيير كسوة الكعبة واستبدال الثوب القديم بآخر جديد مصنع بالكامل من الحرير الخالص.

تطريزات كسوة الكعبة المشرفة، يحتاج الكثير من الدقة، لذلك تم اللجوء لماكينة تعمل بالكومبيوتر، لتنفيذ تطريزات دقيقة لكسوة الكعبة، واستبدل تطريز الكسوة يدويا، بالماكينة عام 2015، واستوردت رئاسة الحرمين، عام 2015، ممثلة في مصنع كسوة الكعبة المشرفة ماكينات جديدة لتطريز ثوب الكعبة المشرفة، من نوع "تاجيما 602-tfmx" اليابانية لتعتمد كسوة الكعبة في تطريزها على الآلة الأوتوماتيكية للمرة الأولى بعد 90 عاما من الحياكة اليدوية منذ التوجيه بإنشاء مصنع كسوة الكعبة من الملك عبدالعزيز في سنة 1346هـ.

وتتميز الماكينة المخصصة لتطريز الكعبة بالدقة الشديدة والسرعة العالية فى التنفيذ، وتعمل آليا ولا تحتاج لتدخل بشرى.

 

تطريز كسوة الكعبة
تطريز كسوة الكعبة

 

ماكينة تطريز كسوة الكعبة
ماكينة تطريز كسوة الكعبة

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