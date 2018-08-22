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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:31 م
خالد صلاح
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تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الرابع

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:30 م
تراجع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الرابع منازل
رويترز
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تراجعت مبيعات المنازل بالولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالى في يوليو فى ظل ارتفاع أسعار المنازل بفعل نقص فى العارات المعروضة بالسوق.

وقالت الرابطة الوطنية للعقاريين اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 0.7 % إلى وتيرة سنوية معدلة فى ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.34 مليون وحدة الشهر الماضى ، وبهذا تدخل المبيعات في أطول موجة تراجع شهرى منذ 2013.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل القائمة 0.6 % إلى معدل قدره 5.40 مليون وحدة في يوليو.

وتراجعت المبيعات فى الشمال الشرقى والجنوب والغرب الأوسط بينما ارتفعت فى الغرب.

وانخفضت مبيعات المنازل القائمة، التي تشكل حوالي 90 % من مبيعات المنازل الأمريكية، 1.5 بالمئة عنها قبل عام في يوليو، وتعانى المبيعات بفعل نقص حاد في المعروض بالسوق لعدة أشهر لكن رابطة العقاريين قالت إن بوادر استقرار ظهرت الشهر الماضى.

وبلغ المعروض في السوق 1.92 مليون منزل في يوليو تموز دون تغير عنه قبل عام. وذلك أول شهر في ثلاث سنوات لا يشهد تراجع المعروض على أساس سنوي حسبما ذكر لورانس يون كبير الاقتصاديين بالرابطة.

 

 


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