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تحرير 44 محضرًا لمخالفات ذبح فى موسم عيد الأضحى بالقليوبية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:51 م
تحرير 44 محضرًا لمخالفات ذبح فى موسم عيد الأضحى بالقليوبية الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكدت الدكتورة أمل العسيلى، مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية، أن حملات متابعة الأسواق مستمرة خلال أيام عيد الأضحى، مشيرة إلى أنه تم تحرير 44 محضرًا لمخالفات تتعلق بموسم العيد خلال الأسبوعين الماضيين، بإجمالى مضبوطات 5000 كجم لحوم، خلال 14 حملة تم تنظيمها خلال تلك الفترة.

 

وأضافت "العسيلى" فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، أن معظم المخالفات تضمنت لحوما مذبوحة خارج المجازر، ومذبوحات غير صالحة للاستخدام الآدمى، مشيرة إلى أن الحملات تكون بالاشتراك مع المحليات، لمتابعة تصاريح جلود الأضاحى، وأن هناك أعدادا كبيرة جدا من التبرعات بجلود الأضاحى لصالح مرضى فيروس سى.

 


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