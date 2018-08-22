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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:09 م
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تجدد الاشتباكات بين قوات المقاومة والحوثيين فى الحديدة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:13 م
تجدد الاشتباكات بين قوات المقاومة والحوثيين فى الحديدة الجيش اليمنى
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية، اليوم الأربعاء، بتجدد المواجهات بين قوات المقاومة المشتركة ومليشيا الحوثى فى مركز مديرية الدريهمى بمحافظة الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن المصادر قولها "إن قوات المقاومة اليمنية تعمل على تطهير بقايا جيوب مليشيات الحوثى فى الجانبين الجنوبى والشرقى لمديرية الدريهمى".

وكانت مصادر عسكرية يمنية قد أفادت، أمس الثلاثاء، بسيطرة قوات المقاومة اليمنية المشتركة، وعلى رأسها ألوية العمالقة على 70% من مركز مديرية الدريهمى من الحوثيين.


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