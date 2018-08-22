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بمستشفى بسيون المركزى..

بعد وفاة طفلة لغياب الأطباء بالغربية.. إحالة أخصائى الأطفال وطبيب الاستقبال للنيابة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 04:26 م
بعد وفاة طفلة لغياب الأطباء بالغربية.. إحالة أخصائى الأطفال وطبيب الاستقبال للنيابة مستشفى بسيون المركزى
الغربية - مصطفى عادل
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قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية إحالة أخصائى الأطفال وطبيب الاستقبال بمستشفى بسيون المركزى للنيابة الإدارية بسبب الإهمال والتقصير فى العمل، وعدم تواجدهم داخل المستشفى.
 
جاء ذلك بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة من المديرية برئاسة الدكتور عبد القادر كيلانى وكيل المديرية للتحقيق فى واقعة وفاة الطفلة أسماء حسين الأنصارى داخل المستشفى، وعدم وجود أطباء بالاستقبال.
 
وكشفت اللجنة عن عدم تواجد أخصائى الأطفال وطبيب الاستقبال فى العمل فتم احالتهما للنيابة الإدارية للتحقيق معهما.
 
وأكد وكيل وزارة الصحة إنه لا تهاون مع طبيب يقصر فى أداء مهام عمله وعدم تقديم خدمة للمواطنين.
 
 

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