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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 06:04 م
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المحافظة تدعم مستشفي بورسعيد العام بـ25 جهاز غسيل كلوي جديد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:10 م
المحافظة تدعم مستشفي بورسعيد العام بـ25 جهاز غسيل كلوي جديد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
بورسعيد - السيد فلاح
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قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، دعم مستشفي بورسعيد العام بـ25 جهاز غسيل كلوي جديد لزيادة قدرة المستشفي علي استقبال الحالات المرضية بقسم الكلي وبما يتماشي مع منظومة التطوير التي شهدتها المستشفي الفترة الأخيرة بإضافة أقسام جديدة يتم تفعيلها لأول مرة في المستشفيات الحكومية ليس ببورسعيد فقط ولكن علي مستوي الجمهورية مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات الأورام والمناظير والمخ والأعصاب وغيرها.  
 
وقال محافظ بورسعيد، خلال الجولة التي قام بها اليوم بمستشفي بورسعيد العام ومستشفي التضامن ومستشفي بورفؤاد العام أن المحافظة لن تتأخر عن دعم مشروعات تطوير المستشفيات الحكومية في بورسعيد والتي ستشهد طفرة غير مسبوقة في اكتمال الخدمات الصحية بها مع بدء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل حيث جاري العمل في تحديث البنية الأساسية لكافة مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية بها إلي جانب بناء أول مستشفي لعلاج أورام الأطفال وملحق بها قسم لأمراض القلب للأطفال تحت إشراف الخبير المصري العالمي دكتور مجدي يعقوب كما يجري إنشاء 11 وحدة صحية جديدة لتغطية كافة أنحاء المحافظة من هذه الوحدات. 
 
 
 

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