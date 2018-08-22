video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اللاجئون الروهينجا فى بنجلادش يحتفلون بعيد الاضحى بعد سنة على أزمة بورما

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 09:26 ص
اللاجئون الروهينجا فى بنجلادش يحتفلون بعيد الاضحى بعد سنة على أزمة بورما معسكرات الروهينجا
أ ف ب
إضافة تعليق

      

احتفل نحو مليون شخص من اللاجئين الروهينجا المسلمين الأربعاء بعيد الأضحى فى أكبر مخيم لاجئين فى العالم فى بنجلادش، بعد سنة تقريبا على بدء الحملة العسكرية ضدهم التى أدت الى فرار أعداد كبرى من هذه الأقلية.

وأدوا الصلاة فى مساجد أقيمت فى مختلف انحاء بنجلادش للإحتفال بعيد الأضحى وقدموا الاضاحى في الحقول الموحلة قرب المخيمات فى كوتوبالونج ، التى لجأ اليها مئات آلاف النازحين من الروهينجا، ودعا المؤذن المؤمنين الى الصلاة فيما كان الأطفال يلعبون بالقرب من المكان مرتدين ثياب العيد.

بالنسبة للعديد من اللاجئين فإن عيد الاضحى هو الأول منذ طردهم اثر حملة قمع عسكرية من غرب بورما قبل سنة، فى عملية شبهها مسؤلون فى الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتطهيراتنى .

وبدأ الجيش البورمى بدعم من ميليشيات بوذية بطرد الروهينجا من قراهم فى اغسطس 2017 قبل ايام فقط من احتفالات العيد.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

واشنطن تفرض عقوبات على مسئولين فى ميانمار متورطين بالتطهير العرقى ضد الروهينجا

الصليب والهلال الأحمر: لاجئو الروهينجا يعيشون فى أكثر الظروف خطورة

الروهينجا

بنجلادش

بورما




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة