اللاجئون الروهينجا فى بنجلادش يحتفلون بعيد الاضحى بعد سنة على أزمة بورما

أ ف ب

احتفل نحو مليون شخص من اللاجئين الروهينجا المسلمين الأربعاء بعيد الأضحى فى أكبر مخيم لاجئين فى العالم فى بنجلادش، بعد سنة تقريبا على بدء الحملة العسكرية ضدهم التى أدت الى فرار أعداد كبرى من هذه الأقلية.

وأدوا الصلاة فى مساجد أقيمت فى مختلف انحاء بنجلادش للإحتفال بعيد الأضحى وقدموا الاضاحى في الحقول الموحلة قرب المخيمات فى كوتوبالونج ، التى لجأ اليها مئات آلاف النازحين من الروهينجا، ودعا المؤذن المؤمنين الى الصلاة فيما كان الأطفال يلعبون بالقرب من المكان مرتدين ثياب العيد.

بالنسبة للعديد من اللاجئين فإن عيد الاضحى هو الأول منذ طردهم اثر حملة قمع عسكرية من غرب بورما قبل سنة، فى عملية شبهها مسؤلون فى الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتطهيراتنى .

وبدأ الجيش البورمى بدعم من ميليشيات بوذية بطرد الروهينجا من قراهم فى اغسطس 2017 قبل ايام فقط من احتفالات العيد.