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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:17 م
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الكرملين: اتهامات فيسبوك بشأن حملات تضليل غير منطقية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:54 م
الكرملين: اتهامات فيسبوك بشأن حملات تضليل غير منطقية فيسبوك
رويترز
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رفض الكرملين اليوم الأربعاء اتهامات من فيسبوك لوحدة المخابرات العسكرية الروسية جى.آر.يو ، بأنها تستخدم موقع التواصل الاجتماعى لإدارة حملات تضليل، وقال إنه لا يفهم الأساس الذى بنيت عليه هذه الاتهامات.

وحذفت شركات فيسبوك وتويتر وألفابيت أمس الثلاثاء مئات الحسابات المرتبطة بما يقال إنها حملة دعاية إيرانية، فيما حذفت فيسبوك حملة أخرى قالت إنها مرتبطة بروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ، إن مزاعم فيسبوك المتعلقة بروسيا غير منطقية في نظر موسكو ، وأضاف أنها تبدو شبيهة بمزاعم سابقة لا أساس لها من جهات أخرى مثل مايكروسوفت.

وأضاف بيسكوف "يحاولون جميعا المزايدة على بعضهم ببياناتهم التي تبدو جميعها وكأنها نسخ من بعضها" ، وتابع "لا يوجد تفسير يدعم الادعاءات ولا نفهم على ماذا بنيت".

 

 


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