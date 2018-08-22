video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مسجلين خطر وسمكرى وراء تشكيل عصابى لسرقة السيارات بحلوان

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:12 م
القبض على مسجلين خطر وسمكرى وراء تشكيل عصابى لسرقة السيارات بحلوان المتهمون عقب القبض عليهم
كتب ــ إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
إضافة تعليق

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجلين خطر وسمكرى سيارات، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بحلوان، بالإضافة إلى ضبط السيارات المستولى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بقيام كل من، "شريف.خ" 28 سنة مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة أحكام قضائية، و"محمود.م" 21 سنة عاطل، و"حمدي.أ" 52 سنة سمكري، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "السحب" باستخدام سيارة أخرى.

 

ومن خلال الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى، وأضافوا ارتكابهم عددا من الوقائع الأخرى، وأضافوا باستخدام السيارة رقم ل د أ 971 ماركة فيات ملك وقيادة محمد أبو المجد 40 سنة سائق فى سحب السيارات المستولى عليها عقب إيهامه أنها معطلة.

 

كما تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة عرب الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، والسيارة رقم ل د أ 971 ماركة فيات المستخدمة فى سحب السيارتين، وبسؤال الأخير قرر أنه قام بسحب السيارتين عقب إيهامه أنهما معطلتان ونفي علمه بأنهما متحصلات وقائع  سرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع السرقة، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل عاطل بسبب خلافات بالمطرية

أخبار الحوادث

تشكيل عصابى

سرقة سيارات

أسلوب السحب

منطقة حلوان

المجنى عليهم

النيابة العامة




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة