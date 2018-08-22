القبض على مسجلين خطر وسمكرى وراء تشكيل عصابى لسرقة السيارات بحلوان

كتب ــ إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط مسجلين خطر وسمكرى سيارات، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بحلوان، بالإضافة إلى ضبط السيارات المستولى عليها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، تفيد بقيام كل من، "شريف.خ" 28 سنة مسجل خطر ومطلوب ضبطه على ذمة أحكام قضائية، و"محمود.م" 21 سنة عاطل، و"حمدي.أ" 52 سنة سمكري، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "السحب" باستخدام سيارة أخرى.

ومن خلال الأكمنة تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى، وأضافوا ارتكابهم عددا من الوقائع الأخرى، وأضافوا باستخدام السيارة رقم ل د أ 971 ماركة فيات ملك وقيادة محمد أبو المجد 40 سنة سائق فى سحب السيارات المستولى عليها عقب إيهامه أنها معطلة.

كما تم بإرشادهم ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما بمنطقة عرب الوالدة دائرة قسم شرطة حلوان، والسيارة رقم ل د أ 971 ماركة فيات المستخدمة فى سحب السيارتين، وبسؤال الأخير قرر أنه قام بسحب السيارتين عقب إيهامه أنهما معطلتان ونفي علمه بأنهما متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهم بالسرقة، تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع السرقة، وتولت النيابة التحقيق.