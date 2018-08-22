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العين السخنة تتفوق على شرم الشيخ بحجوزات عيد الأضحى بإشغال 81%

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:00 ص
العين السخنة تتفوق على شرم الشيخ بحجوزات عيد الأضحى بإشغال 81% منتجع سياحى - أرشيفية
كتبت آمال رسلان
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كشف مؤشر الحجز الإلكترونى لموقع "بوكينج" عن ارتفاع نسب حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ خلال فترة عيد الأضحى، حيث أكد المؤشر أن متوسط نسبة الحجوزات فى شرم الشيخ بلغت 80% خلال أسبوع العيد، حيث يوجد 39 مكانا فقط فى منتجعات شرم الشيخ.

 

وتشهد بعض المنتجعات نسبة إشغال 100% خلال فترة العيد فى مقدمتها، نوفوتيل شرم الشيخ، سنتيدو ريف أوازيس سينس ريزورت، ومنتجع كورال سى سنستورى، ومنتجع رنيسانس جولدن فيو شرم الشيخ، وموفينبيك.

 

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ويبلغ متوسط سعر الأربعة ليالى للغرفة المزدوجة في منتجعات شرم الشيخ من 15 ألف جنيه وحتى 80 ألف جنيه وفقًا لدرجة الفندق السياحية، ويأتى كونكورد السلام على رأس قائمة الفنادق الأغلى، حيث بلغ سعر الأربع ليالى فى عيد الأضحى 83 ألف جنيه.

 

في حين جاءت العين السخنة في مقدمة المقاصد السياحية الأعلى إشغالاً خلال فترة العيد، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها قربها من القاهرة، حيث تبعد ساعة ونصف فقط، وبها منتجعات مختلفة وتقدم الخدمات نفسها  المتوافرة فى المقاصد الأخرى من ألعاب مائية وحمامات سباحة.

 

وأشار مؤشر الحجز على موقع بوكينج إلى أن نسبة الإشغال تخطت الـ81%، بمعدل 35 مكانا متوافرا، وتتراوح الأسعار من 11 ألف للأربع ليالى وحتى 20 ألفا وفقا لدرجة الفندق السياحية.

 

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