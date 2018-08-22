"الطرق والكبارى" تفتتح المرحلة الأولى من محور طما بسوهاج بعد إجازة العيد

كتب رضا حبيشى

أكد اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، افتتاح المرحلة الأولى من محور طما على النيل بسوهاج بعد إجازة عيد الأضحى، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من المحور تمتد بطول 6.6 كم وانتهى تنفيذها بالكامل وإجراء عليها تجارب تحميل ناجحة.

يذكر أن المرحلة الأولى من محور طما على النيل تمتد بطول 6.6 كم بعرض 21 مترا، وتتضمن 5 كوبرى و8 أنفاق و4 برابخ، وصلت تكلفة تنفيذها إلى 550 مليون جنيه، وبلغت كمية الخرسانة المسلحة المستخدمة فيها 66 ألف متر مكعب، وأطوال الخوازيق 17600 متر طولى وكمية حديد التسليح 16500 طن، وعدد 2 فتحة ملاحية بطول 120 متر، وكمية كابلات عالية الشد تبلغ 650 طنا.