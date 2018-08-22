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الشرطة العراقية تدمر 3 أنفاق تابعة لـ"داعش" وتفكيك عبوات ناسفة فى كركوك

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:17 م
الشرطة العراقية تدمر 3 أنفاق تابعة لـ"داعش" وتفكيك عبوات ناسفة فى كركوك الشرطة العراقية
أ ش أ
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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، تفكيك 10عبوات ناسفة وتدمير ثلاثة أنفاق تابعة لـ"داعش" جنوب غربى محافظة كركوك.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الأمنية والطائرات المسيرة والجهد الهندسى يمشط قرية مزيريرة فى قضاء الحويجة بحثا عن إرهابيى داعش المتخفين ومخلفاتهم الحربية.. مشيرة إلى أن القوة تمكنت من تفكيك 10 عبوات ناسفة وتدمير 3 أنفاق تستخدم كمقرات للعناصر الإرهابية وتحوى تجهيزات ومؤن مختلفة".

وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين فترة وأخرى اعتقال مطلوبين وتفجير أنفاق وعبوات ناسفة لتظيم "داعش" فى مناطق متفرقة.

وفى سياق متصل، قال مدير شرطة الشرقاط العقيد خليل الصحن "إن هجوما انتحاريا بحزام ناسف استهدف منزل النائب السابق عدنان الغنام فى قرية أسديرة بقضاء الشرقاط شمال تكريت، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 7 من سرية مرابطة تابعة للحشد العشائرى لواء 51".

يذكر أن قوات الأمن العراقية المدعومة من التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة ومقاتلين عشائريين قد انتزعت السيطرة على الشرقاط من قبضة التنظيم الإرهابى فى عام 2016.


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