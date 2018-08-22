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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:54 م
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الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:31 م
الشرطة البريطانية تعثر على مصنع غير مرخص للأسلحة الشرطة البريطانية
رويترز
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قال محققون اليوم الأربعاء إنهم عثروا على مصنع غير مرخص للأسلحة "المتطورة" فى ساسكس بجنوب إنجلترا وألقى القبض على ثلاثة فى إطار تحقيق.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن المصنع كان يحتوى على ماكينات ومعدات يشتبه فى استخدامها لتصنيع أسلحة وذخيرة.

وأضافت الوكالة المتخصصة فى محاربة الجريمة الخطيرة والمنظمة على موقعها الإلكترونى "اكتشف محققو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ما يعتقدون أنه مصنع للأسلحة المتطورة فى منطقة صناعية بشرق ساسكس".

وجرت الاعتقالات يوم السبت بعد أن سمع الضباط أصواتا بدت وكأنها أصوات إطلاق رصاص من داخل المصنع فى بلدة هيلشام. واستخدم جهاز صاعق فى واحدة من حالات الاعتقال الثلاث.

وتم العثور أيضا على مسدسين وذخيرة وأسلحة فى مراحل إنتاج مختلفة.

وقال روب هيكينبوتوم مدير الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة إن التحقيق مستمر.

وأضاف "نعتقد أن هذه العملية عطلت مجموعة كانت ضالعة على ما يبدو فى تصنيع أسلحة لأغراض إجرامية".


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