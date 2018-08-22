الرى تعلن استقبال 211 ألف زائرا من مختلف الفئات فى متاحفها خلال عام

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا من قطاع المتاحف بالقناطر الخيرية، ومتحف النيل بأسوان التابع للوزارة حول مجمل الأنشطة الخاصة بالعام المالى 2017/2018 ، التى تضمنت إنجاز العديد من الأنشطة والزيارات الميدانية لمتاحف الوزارة والتى بلغ عددها 211 ألف زائراً من مختلف فئات المجتمع، منهم 5 آلاف زائراً بالمجان من جمعيات خيرية والطفل اليتيم ومتحدى الإعاقة.

أكد المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى بأن متحف النيل بأسوان شهد إنجاز العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية واستقبال الالاف من الزائرين الذين وصل عددهم هذا العام نحو 200 ألف زائر، فى حين بلغ إجمالى الزائرين 680 الف زائر منذ افتتاح المتحف فى يناير 2016 حتى الآن، كما احتضن متحف النيل أهم الاحداث العالمية و الاقليمية والمحلية التى حدثت خلال العام واهمها ظاهرة خسوف القمر والتى تحدث كل ثلاثين عام، واستضافة الأمسيات الغنائية كالسيرة الهلالية وملتقى سلسبيل النيل الأول الذى ساهم فى إهداء حوالى 16 لوحة وعمل فنى من فنانى مصر التشكليين لمتحف النيل، والمساهمة فى إطلاق حملة ( حقوق حضارة لبناء حضارة ) من قاعه مؤتمرات متحف النيل بمحافظة أسوان كما استقبل المتحف مايقرب من 80 رحلة من رحلات قطارى الشباب والطلائع، بهدف نشر ثقافة التوعية المائية والثقافية والتاريخية والتعريف بتراث دول حوض النيل وأهمية توطيد العلاقات مع هذه الدول وأهمية الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث وتعظيم الاستفادة منها وخلق جيل من الشباب لديه الوعى الكافى بثقافة الترشيد والحفاظ على المياه باعتبارها حق الأجيال القادمة.

وأشار جلال الى مشاركة متحف النيل فى اطلاق الكثير من الفعاليات والمهرجانات المحلية والاقليمية منها مهرجان "اسوان مدينة للتعلم ”من أجل العيش المستدام في المدن بالمنطقة العربية" بمشاركة العشرات من الدول العربية ، وكذلك استقبال المئات من طلائع محافظات مصر لإطلاق مهرجان التنشئة الوطنية الاول لطلائع مصر للتعريف بأهمية الوحدة الوطنية واساليب التنشئة الصحيحة القائمة على الوعى والثقافة والتعلم .

كما ساهم المتحف فى الاحتفالات ( باليوم العالمى للمياه ) و الموافق 22 مارس من كل عام بفتح أبوابه للزائرين مجانا للاحتفال بهذا اليوم والذى أسفر عن أستقبال ( 26 ) مدرسة من مختلف المراحل التعليمية و2500 زائر من مختلف الأعمار والحرص على تعريفهم بمقتنيات متحف النيل واهمية الحفاظ على قطرة المياه من خلال عرض فيديوهات كرتونية والعاب الكترونية ، كما استضاف المتحف ورشة عمل بعنوان ( رفع درجة الوعى المائى لدى منظمات مستخدمى المياه عل الترع الفرعية بهندسة أسوان) وورشة عمل أخرى بعنوان( كلنا نعمل من أجل مصر ) لحزب مستقبل وطن بأسوان.

وأوضح التقرير بأن قطاع المتاحف بالقناطر قد شهد إنجاز العديد من الأنشطة حيث تضمنت الزيارات الميدانية لمتحفى القناطر والتى بلغ عددها 6000 زائراً من مختلف فئات المجتمع بالإضافة الى 5000 زائراً بالمجان من جمعيات خيرية والطفل اليتيم ومتحدى الإعاقة .. كما تم تنظيم عدد ( 350) زيارة ميدانية لمختلف الفئات المجتمعية بهدف نشر ثقافة الوعى المائى وطرق الحفاظ على مواردنا المائية , وذلك من خلال تعريف النشأ وشباب المجتمع بدور وزارة الرى فى إدارة المياه والتعريف بتاريخ منظومة الرى منذ عصر الفراعنه وحتى الان.

كما قام قطاع المتاحف بالقناطر الخيرية بتفعيل وتجديد التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم ممثلة فى إدارة الموهوبين والتعليم الذكى ومدارس المتفوقين ومدارس التربية الفكرية الخاصة ووزارة التعليم العالى ممثلة فى جامعات ( شبرا – بنها – طنطا ) كما شارك القطاع مع محافظة القليوبية , وعدد من الجمعيات الخيرية بهدف نشر ثقافة التوعية المائية وتبسيط العلوم التطبيقية المختلفة كأحد وسائل التعليم الحديثة فضلاًعن التعريف بمشاريع الرى المختلفة وأهمية الحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والتلوث وتعظيم الإستفادة منها وخلق جيل من الشباب لديه الوعى الكافى بثقافة الترشيد والحفاظ على المياه بإعتبارها حق الأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن متحف النيل بأسوان يضم خمس قاعات وقاعة مؤتمرات ومكتبة وقاعة كبار زوار ومكاتب إدارية، إضافة إلى موقع عام يشمل منطقة مجرى العيون ومسطحات خضراء، ويتكون المتحف من 3 طوابق، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه ، كما يحتوى المتحف على 250 قطعة أثرية ، تسجل رحلة جريان نهر النيل بداية من منابعه وحتى المصب بالبحر الأبيض المتوسط، كما أهدت وزارة الثقافة المتحف 61 لوحة فنية هامة توضح أبرز ما تناوله كبار الفنانين المصريين لرحلة نهر النيل فى مصر ،وداخل المتحف يوجد أيضًا جزء كبير مخصص لعرض تاريخ السد العالى وتوثيق إنشاؤه، بالإضافة إلى تخليد الشهداء الذين سقطوا خلال بناء السد العالى.

كذلك تجدر الإشارة بأن قطاع المتاحف بالقناطرالخيرية يضم متحفى (الثورة - وعلوم المياه ) التابعين لوزارة الموارد المائية والرى , حيث يحتوى متحف الثورة على عدد من المجسمات لمشاريع الرى العملاقة وطرق الزراعة والرى منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحديث من (شادوف – طمبور – الساقية – الرى بالرش والتنقيط – مجسم للسد العالى ومشاريع القناطر والخزانات على نهر النيل – ومجسم لمحولات الطاقة الكهرومائية ) الى جانب البهو الفرعونى الذى يحتوى على عدد من الرسومات الفنية بيد فنانين معاصرين عن القناطر الخيرية ومشاريع الرى .

كما أن متحف علوم المياه هو أول متحف تفاعلى مفتوح داخل حديقة ثمانية أفدنة تحتوى على عدد من النماذج والتى تشرح التجارب والنظريات العلمية المختلفة من خلال تبسيط نظريات وقوانين الكمياء والفيزياء والرياضة وتفسير عدد من الظواهر الطبيعية المرتبطه بالمياه مثل ( الرياح – الامواج – الشلالات – توليد الطاقة الكهرومائية – السحارات – معامل الاحتكاك – الدوامات .