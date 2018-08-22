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الرئيس الأوكرانى يزور الولايات المتحدة فى سبتمبر المقبل

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:03 ص
الرئيس الأوكرانى يزور الولايات المتحدة فى سبتمبر المقبل الرئيس الأوكرانى
أ ش أ
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صرح السفير الأوكرانى لدى الولايات المتحدة الأمريكية فاليرى تشالى بأن الرئيس الأوكرانى بترو بوروشينكو سيزور الولايات المتحدة الأمريكية فى سبتمبر المقبل، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء عن تشالى قوله "إننا سنعمل على عقد اجتماعات سياسية، ونحن نعد لزيارة الرئيس الأوكرانى إلى الولايات المتحدة، لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل".

وكان تشالى قد صرح - فى وقت سابق - بأنه من المتوقع أن يجتمع مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون بعد غد الجمعة فى كييف مع بروشينكو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الاستقلال الأوكرانى الذى يوافق 24 أغسطس من كل عام.


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