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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:18 م
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الرئيس الأفغانى يرأس اجتماعا أمنيا لبحث هجوم كابول

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:06 م
الرئيس الأفغانى يرأس اجتماعا أمنيا لبحث هجوم كابول
أ ش أ
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عقد الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى اجتماعا أمنيا رفيع المستوى على خلفية الهجوم الإرهابى الذى نُفذ أمس فى العاصمة الأفغانية كابول باستخدام قذائف الهاون، والذى استهدف القصر الرئاسى.

وذكر مكتب الرئيس الأفغانى - فى بيان اليوم الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الأفغانية (خامه برس) - أن المسئولين الأمنيين استعرضوا تقريرا بشأن الهجوم والتدابير التى اتخذها الدفاع الوطنى وقوات الأمن لقمعه.

وكان مسلحون قد شنوا أمس هجوما صاروخيا استهدف القصر الرئاسى الأفغانى أثناء إلقاء عبدالغنى خطابه بمناسبة عيد الأضحى، ودارت اشتباكات لنحو 6 ساعات بين قوات الأمن والمسلحين، ما أدى لإحباط الهجوم ومقتل اثنين من المهاجمين، فيما أُصيب 6 أشخاص بين مدنيين وعسكريين.

ومن جانبها، نفت حركة طالبان تورطها فى الهجوم، والذى جاء بعد يوم واحد من دخول هدنة مشروطة لمدة 3 أشهر أعلن الرئيس الأفغانى دخولها حيز التنفيذ، شريطة التزام الحركة بوقف عملياتها القتالية فى البلاد.. فيما لم تتبن أى جهة أخرى مسئولية الهجوم.


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