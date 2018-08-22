الذبح وتهور الجزارين تُصيب 320 شخصًا بجروح قطعية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب 320 مواطن بمحافظة الشرقية، بجروح قطعية، نتيجة ذبح أضحية العيد، حيث رصدت غرفة عمليات مديرية أمن الشرقية، التي تم تشكيلها بالتنسيق مع مديرية الصحة، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الصحة، وصول 320 من المواطنين مصابين بجروح قطعية خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وتنوعت حالات المصابين، ما بين 300 حالة مصابين بجروح قطعية، و20 حالة مصابين بسبب "تهور" الجزارين الشباب والجُدد، و5 حالات من "ضحايا الجزارة" استدعت الدخول لغرف العمليات؛ نظرًا لإصابتهم البالغة بقطع في الأوتار.

كانت محافظة الشرقية، قد أعلنت رفع حالة الطواريء القصوى داخل المستشفيات العامة والمركزية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات للأطباء وأطقم التمريض والنوبتجية بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتقديم خدمة صحية وعلاجية للمواطنين وللمترددين على المستشفيات.