الحماية المدنية بالمنوفية تسيطر على حريقين ببركة السبع وقويسنا

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريقين متفرقين بدائرتى بركة السبع وقويسنا بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد نشوب حريق بمنزل بقرية كفر الشيخ طعيمة دائرة مركز بركة السبع.

وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، تم إخماد الحريق الذى نشب بمنزل مشيد بالطوب الأحمر ومسقوف بالأخشاب والبوص على مساحة 120 متر تقريبا يستخدم كمخزن لأخشاب أعمال المعمار الخرسانى ملك "م . ع . إ" متواجد بدولة السعودية لأداء فرضية الحج ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق 60 متر أخشاب تستخدم فى أعمال المعمار الخرسانى، وبسؤال ابن مالك المنزل "محمد" 36 سنة عاطل، رجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة بقايا سيجارة مشتعلة وطلب إثبات الحالة ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما تلقى مدير الأمن اخطارا يفيد بنشوب حريق بمحل للملابس بمدينة قويسنا. وبالانتقال وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق الذى نشب فى محل لتأجير البدل الرجالى على مساحة 41 متر تقريبا بالطابق الأرضى لعقار مكون من ثلاث طوابق يستأجره "أ . ح . ع" 27 سنة سائق لم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو وفيات.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المحل بالكامل وبسؤال المالك، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ولم يتهم أحد ونفى الشبهة الجنائية وتم التحفظ على محل الحريق، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.