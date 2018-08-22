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الحكومة تنتهى من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة العام الحالى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:00 ص
الحكومة تنتهى من تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة العام الحالى تطوير العشوائيات
كتبت نورا فخرى
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حرصًا على حياة المواطنين تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من خلال برنامج "تطوير العشوائيات" الانتهاء بالكامل من جميع المناطق غير الآمنة خلال العام المالى 2018/2019 بواقع 80 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 139 منطقة تم تطويرها خلال العامين الماضيين، وهو ما وضحته الحكومة فى برنامجها الذى وافق عليه مجلس النواب. 

 

وأكدت الحكومة - حسب برنامجها فى الفترة (2018/2019-2021/2022) عزمها تطوير عدد 1100 سوق عشوائى على مستوى الجمهورية على مدار الأربع سنوات المقبلة، بالإضافة إلى تطوير 3 مناطق عشوائية غير مخططة بعاصمة كل محافظة بإجمالى 81 منطقة بمساحة إجمالية 61.7 ألف فدان. 

 

وحسب خطة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فإنها تستهدف الانتهاء من تطوير منطقتى ماسبيرو وسور مجرى العيون، بتكلفة كلية تقدر بنحو 132 مليار جنيه. 


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