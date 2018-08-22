الحكم بالسجن 14 عاما ضد أمريكيين بتهمة الشروع فى قلب نظام الحكم بفيتنام

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أصدرت محكمة فى مدينة (هوشى منه) الفيتنامية اليوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 14 عاما ضد اثنين من الأمريكيين من ذوى الأصول الفيتنامية بتهمة الشروع فى قلب نظام الحكم.

وذكر راديو (صوت أمريكا) -فى نشرته باللغة الإنجليزية- أن المحكمة اتهمت كلا من جيمس نجوين وأنجيل فان، بالانتماء إلى ما يسمى بـ "الحكومة الفيتنامية المركزية المؤقتة" التى تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها وتكليف أفرادها بتوزيع منشورات ضد مصالح الدولة وبث رسائل إذاعية مناهضة لحكومة هانوى علاوة على الاشتراك فى احتجاجات ضد دولة فيتنام.

وقررت المحكمة الفيتنامية أيضا ترحيل المتهمين الأمريكيين بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما، ووصفت الأفعال المنسوبة إليهما بأنها "تتسم بخطورة شديدة وتمثل اعتداء على الأمن القومى للبلاد وتخريب مسيرة الاستقرار والتنمية فى فيتنام، علاوة على انها تهدد بزعزعة النظام السياسى والاجتماعى للبلاد وارتكاب افعال تتعارض مع مصالح الدولة".