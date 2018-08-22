الجيش العراقى يعتقل إرهابى فى مدينة العامرية غربى بغداد

بغداد أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اعتقال إرهابى فى مدينة العامرية غربى بغداد، وقالت الوزارة - فى بيان لمركز الإعلام الأمني، أوردته قناة (السومرية نيوز) مساء الثلاثاء - إن قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفوج الثانى ضمن لواء 54 الفرقة السادسة التابعة لقيادة عمليات بغداد وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد احد الارهابيين فى منطقة العامرية غربى العاصمة تم نصب كمين محكم له والقاء القبض عليه.

وأضاف البيان أن المعتقل من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 1/4 ارهاب وصادرة بحقه مذكرة قبض قضائية، وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أعلنت، القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهمة الإرهاب فى محافظة الأنبار.

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبي، إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضاً ملموساً فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.