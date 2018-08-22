التحقيقات تكشف تمويل جمعية "شارك" الإخوانية مظاهرات ضد الدولة

كتب سليم على

تواصل نيابة مركز إمبابة وكرداسة برئاسة المستشار أحمد عادل بمحكمة شمال الجيزة تحقيقاتها، فى واقعة ضبط متهمين بتأسيس جمعية تحت عنوان "شارك" بدون ترخيص، بهدف دعم تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية.

وكشفت تحقيقات مصطفى رضا وكيل نيابة إمبابة وكرداسة، أن المتهمين والبالغ عددهم 5 أفراد، قاموا بإنشاء الجمعية بزعم جمع الأموال لمساعدة أسر الأفراد المسجونين على ذمة قضايا تابعة لجماعة الإخوان، واستخدموها فى تنظيم مظاهرات ضد الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، وتمويل عناصر إخوانية، والاشتراك مع آخرين فى مسيرة، وترويج أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام.

كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأمن الوطنى لبيان نشاط المتهمين، وعما إذا كان هناك عناصر أخرى مشتركة معهم من عدمه.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطنى تفيد بقيام مجموعة من الأفراد بإنشاء جمعية أطلقوا عليها اسم "شارك" تابعة لجماعة الإخوان، يقومون من خلالها بجمع بمبالغ مالية من أهالى المنطقة، بزعم تقديمها كمساعدة لأسرة الأفراد المسجونين على ذمة قضايا تابعة لجماعة الإخوان واستخدامها فى تمويل عناصر الإخوان وتنظيم مظاهرات.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم عمل التحريات التى أثبتت من خلالها صحة نشاط المتهمين، وبناء على ذلك صدر إذن من النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وتم ضبط العاملين فى هذه الجمعية.

كما تم التحفظ على الأوراق الكائنة بالمكان، وبمواجهة المتهمين أنكروا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم ليسوا على علاقة بجماعة الإخوان، وقررت النيابة حبسهم.