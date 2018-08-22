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الاحتلال الإسرائيلى يغرم عائلة فلسطينية أكثر من 13 الف دولار

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:28 ص
الاحتلال الإسرائيلى يغرم عائلة فلسطينية أكثر من 13 الف دولار عناصر من جيش الاحتلال
أ ش أ
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غرم الاحتلال الإسرائيلى، الثلاثاء، عائلة فلسطينية 50 ألف شيكل (نحو 13 ألفا و600 دولار) إثر مشاركة المئات من أهالى بلدة أم الفحم، فى جنازة ابنها الذى زعم الاحتلال محاولته طعن شرطى إسرائيلي، ذلك بحسب صحيفة إسرائيلية.

وادعت الشرطة الإسرائيلية أنها سلمت جثمان الشاب لعائلته مقابل تعهدها بعدم مشاركة أكثر من 150 شخصا من العائلة فى جنازته، وفى حالة عدم الالتزام بهذا الشرطة ستفرض على العائلة هذه الغرامة .

وفى الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، فى بلدة أم الفحم العربية فى شمال الأراضى المحتلة عام 48، تم تشييع جثمان الشاب أحمد محاميد، الذى زعم الاحتلال محاولته تنفيذ عملية طعن شرطى إسرائيلى فى القدس المحتلة، الجمعة الماضي، ولم يصب فيها أحد، وقتل برصاصهم قرب أحد مداخل ساحات المسجد الأقصى.

وأفادت الشرطة - فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء - بأنها قررت فتح تحقيق ضد أفراد العائلة، بسبب مشاركة نحو ألف شخص فى الجنازة، وهتافهم بشعارات وصفتها الشرطة بأنها "تحريضية".

وقال محامى العائلة رائد محاميد "إن العائلة رفضت شروط الشرطة لتسليم جثمان ابنها، كما أن تسليم الجثمان جاء بناء على التماس تقدم به من خلال مؤسسة "عدالة" الحقوقية، وبناء على هذا الالتماس تقرر تسليم الجثمان دون شروط.

 


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