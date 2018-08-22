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الإمارات ترحب بمبادرة رئيس أفغانستان لوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:14 م
الإمارات ترحب بمبادرة رئيس أفغانستان لوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى وزير الخارجية الإماراتى
أ ش أ
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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، بمبادرة الرئيس أشرف غنى، رئيس جمهورية أفغانستان، الرامية إلى وقف إطلاق النار مع حركة طالبان خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن المبادرة تصب فى جهود بناء الثقة اللازمة لخلق جو إيجابى يدعم المساعي السياسية التى تعزز فرص الأمن والاستقرار والسلام في أفغانستان.

وأوضح البيان أن حقن دماء المواطنين الأفغان في هذه الأيام الفضيلة دعوة إيجابية من الحكومة الأفغانية وخطوة إيجابية من خطوات بناء الثقة الضرورية لإنهاء الاقتتال في أفغانستان.

وأكد البيان أن دولة الإمارات حريصة على استقرار وازدهار هذا البلد المسلم، وترى أن ذلك سينعكس أمنا واستقرارا على المنطقة، وأن دعم هذه المبادرة يأتي من حرص الدولة على قيم السلام في أفغانستان والمنطقة.. داعيا الجميع للاستجابة لمبادرة الرئيس غني والبناء عليها للوصول إلى حل سياسي مستدام.


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