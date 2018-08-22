"الإحصاء" تعلن 33.8% من صادرات مصر للدول العربية بـ4.2 مليار دولار فى 5 أشهر

كتبت- هبة حسام

استحوذت صادرات مصر للدول العربية على 33.8% من جملة صادراتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى الفترة من "يناير – مايو 2018"، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية فى تلك الفترة 12.4 مليار دولار، منها 4.2 مليار دولار صادرات للدول العربية.

وبحسب البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، عن حجم التجارة الخارجية لمصر خاصة مع الدول العربية، جاءت دولة الإمارات فى المركز الأول من حيث أكثر البلدان العربية استيرادًا للسلع والمنتجات المصرية، إذ بلغ حجم صادرات مصر إليها خلال الفترة المشار إليها من العام 1.2 مليار دولار.

تمثلت أهم السلع التى استوردتها الإمارات من مصر فى اللؤلؤ والحلى والأحجار الكريمة، والأجهزة الكهربائية، بالإضافة لاستيراد الإمارات تبغا ووقودا وفواكه وأثمار، ووفقًا للبيانات الإحصائية، رفعت 12 بلدة عربية وارداتها من مصر خلال الفترة المذكورة من العام الحالى، مقارنة بمثيلتها من العام السابق.

تمثلت تلك الدول فى:

1- الأردن، والتى رفعت وارداتها من مصر إلى 294.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2018، بزيادة نحو 67.8 مليون دولار عن الفترة المماثلة من 2017.

2- سوريا، رفعت وارداتها إلى 120.6 مليون دولار، بزيادة نحو 32.8 مليون دولار.

3- العراق، رفعت وارداتها إلى 210.5 مليون دولار، بزيادة نحو 9.8 مليون دولار.

4- ليبيا، رفعت وارداتها إلى 211.7 مليون دولار، بزيادة نحو 20.8 مليون دولار.

5-موريتانيا، رفعت وارداتها إلى 9.7 مليون دولار، بزيادة حوالى 2.4 مليون دولار

6- اليمن، رفعت وارداتها إلى 106.3 مليون دولار، بزيادة حوالى 9.8 مليون دولار.

7- الصومال، رفعت وارداتها إلى 33.2 مليون دولار، بزيادة نحو 6.6 مليون دولار.

8- عمان، رفعت وارداتها إلى 87.5 مليون دولار، بزيادة نحو 27.4 مليون دولار.

9- تونس، رفعت وارداتها إلى 202.5 مليون دولار، بزيادة حوالى 76.8 مليون دولار.

10- الجزائر، رفعت وارداتها إلى 307.5 مليون دولار، بزيادة نحو 144.4 مليون دولار.

11- جزر القمر، رفعت وارداتها إلى 588 ألف دولار، بزيادة طفيفة بنحو 94 ألف دولار.

12- المغرب، رفعت وارداتها إلى 193.4 مليون دولار، بزيادة حوالى 34.7 مليون دولار.