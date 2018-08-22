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الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل خلية إرهابية لتجنيدها المواطنين فى نوريلسك

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:27 ص
الأمن الفيدرالى الروسى يعتقل خلية إرهابية لتجنيدها المواطنين فى نوريلسك إرهابيين - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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ألقت أجهزة الأمن الروسية، القبض على عناصر خلية تعتنق فكر تنظيم داعش، بتهمة تجنيد أبناء المنطقة فى صفوف الإرهابيين، فى مدينة نوريلسك شمالى البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قالت إدارة جهاز الأمن الفدرالى فى إقليم كراسنويارسك فى بيان، بأن أفراد المجموعة شجعوا المواطنين على الذهاب إلى مناطق تشهد نزاعات مسلحة، للمشاركة فى القتال فى صفوف الجماعات الإرهابية، كما روجوا علنا لتنفيذ أعمال إرهابية.

وأضافت "تلقينا معلومات عن نية عناصر الخلية الإنضمام إلى إحدى المنظمات الإرهابية الناشطة فى أراضى سوريا وأفغانستان".

وحسب البيان، صودرت لدى المحتجزين وسائل اتصال نسقوا بواسطتها نشاطاتهم، إضافة إلى كتب متطرفة وبطاقات مصرفية، استخدمت لتحويل أموال لصالح "داعش".

 


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