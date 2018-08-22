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الأجهزة الرقابية بمكة تشن حملة لمصادرة ذبائح غير صالحة للاستهلاك

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:32 م
الأجهزة الرقابية بمكة تشن حملة لمصادرة ذبائح غير صالحة للاستهلاك موسم الحج
كتب خالد إبراهيم
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شنت الإدارة العامة للنظافة وعدد من المؤسسات المسئولة بمكة، حملة على عدة أسواق أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الذبائح العشوائية و الغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وذلك وفق ما نشره حساب "أمانة العاصمة المقدسة" على "تويتر".

أمانة العاصمة المقدسة
أمانة العاصمة المقدسة

 

فيما قامت الجهات الرقابية في بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة بمصادرة ما يقارب من (400) رأس أغنام مذبوحة ومنقولة بطريقة غير صحية و غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

أمانة
أمانة

 

تأتى تلك الجهود من المؤسسات السعودية، فى إطار تقديم أفضل خدامات لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام فى موسم الحج .

 


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