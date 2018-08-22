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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:43 م
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اعتقال روسى فى برلين مشتبه بتخطيطه لعمل إرهابى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 12:27 م
اعتقال روسى فى برلين مشتبه بتخطيطه لعمل إرهابى الشرطة الألمانية
أ ش أ
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ذكرت وكالة أنباء (نوفوستى) الروسية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة الألمانية أعلنت عن اعتقال مواطن روسى يبلغ من العمر 31 عاما فى برلين، مشتبه بتخطيطه لعمل إرهابى باستخدام متفجرات.

وكانت النيابة العامة الألمانية قد أعلنت، فى بيان لها فى وقت سابق اليوم، أنها أمرت بإلقاء القبض على مواطن روسى يبلغ من العمر 31 عاما، حيث قام قسم خاص من الشرطة الجنائية الاتحادية والشرطة الجنائية في برلين بإلقاء القبض عليه.

وأشار البيان إلى أنه تم تفتيش شقة المشتبه به، موضحا أنه كان يخطط لجريمة خطيرة ضد الدولة باستخدام مواد متفجرة.


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