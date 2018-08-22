video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار فتح حديقة البانوراما بالجيزة مجانا للمواطنين احتفالا بالعيد

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:00 ص
استمرار فتح حديقة البانوراما بالجيزة مجانا للمواطنين احتفالا بالعيد ارشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفتح محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك طوال أيام عيد الأضحى.

 

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه شدد على هيئة النظافة والتجميل بالاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين، وكذلك توزيع أكياس لجمع القمامة على زوار الحدائق عند الدخول لجمع فيها مخلفاتهم للحفاظ على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء .

 

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مدعمه بأكثر من 25 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات نقل ونصف نقل ومياه وشفط للطوارئ، وذلك لرفع المخلفات من البؤر التى يتم رصدها على الفور، لافتاً إلى أنه تم تخصيص رقم 37486984 الخاص بغرفة عمليات هيئة النظافة لتلقى الشكاوى من المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المحافظات ترفع شعار "العيد فرحة".. الأسر تحتفل بالمنتزهات والكورنيش والقناطر وحديقة الحيوان والمراكب النيلية.. تكثيف أمنى خلال الاحتفالات.. والمواطنون يزورون المقابر بصحبة أطفالهم

دفتر أحوال الحدائق فى أول أيام عيد الأضحى.. الشرطة النسائية تضبط 3 متحرشين فى حديقة الحيوان بالجيزة.. أطفال "الأزهر بارك" يحولون النافورة لحمام سباحة.. وفرق الفنون الشعبية تقدم عروضا بالحديقة الدولية بمدينة نصر

الجيزة

الحدائق

حديقة البانوراما

العيد

عيد الاضحى




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة