استمرار فتح حديقة البانوراما بالجيزة مجانا للمواطنين احتفالا بالعيد

تفتح محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، ثان أيام عيد الأضحى المبارك، حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويستمر ذلك طوال أيام عيد الأضحى.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أنه شدد على هيئة النظافة والتجميل بالاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين، وكذلك توزيع أكياس لجمع القمامة على زوار الحدائق عند الدخول لجمع فيها مخلفاتهم للحفاظ على نظافة الحدائق والمسطحات الخضراء .

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مدعمه بأكثر من 25 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات نقل ونصف نقل ومياه وشفط للطوارئ، وذلك لرفع المخلفات من البؤر التى يتم رصدها على الفور، لافتاً إلى أنه تم تخصيص رقم 37486984 الخاص بغرفة عمليات هيئة النظافة لتلقى الشكاوى من المواطنين.