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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:06 ص
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استمرار فتح المجازر مجانا أمام المواطنين وتكثيف الرقابة على محال اللحوم

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:00 ص
استمرار فتح المجازر مجانا أمام المواطنين وتكثيف الرقابة على محال اللحوم المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، على استمرار فتح مجازر القاهرة بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحى وتستمر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه وجه بتكثيف الحملات الرقابية على جميع محال بيع اللحوم فى العاصمة طوال أيام العيد.
 
 
 
وأضاف محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تتابع باستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد مع تشديد الرقابة لاستمرار فتح منافذ بيع السلع الاستهلاكية والمخابز ومستودعات البوتجاز خلال أيام عيد الأضحى.
 
 
 
وأوضح عبد الحميد أنه تم التنبيه على هيئة النظافة بالقاهرة بضرورة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع بشكل يومى على مدار اليوم، وكذلك توفير سيارات فنطاس محملة بالمياه وآخرى بالرمال لتنظيف مخلفات الذبح من شوارع العاصمة وغسلها.
 
 

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