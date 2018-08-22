استمرار عمل إدارة خدمة المواطنين بالقاهرة خلال إجازة العيد

أكد اللواء إبراهيم عوض مدير إدارة المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، أنه لأول مرة عملت على تشغيل إدارة خدمة المواطنين خلال أيام العيد ولم تعط إجازات لكل العاملين بها لكى يتم فتح باب تقديم الشكاوى والطلبات فى أيام الإجازات الرسمية، وذلك بناءا على توجيهات المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة.

وأضاف مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى ربطها بغرف العمليات الموجودة بالأحياء والمديريات لتلقى شكاوى المواطنين ورصد المخالفات التى من الممكن أن تنشط فى الإجازات الرسمية.

وأشار إبراهيم عوض إلى أن المحافظ وجه بتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية لشوارع المحافظة لرصد أى مخالفات والتوجيه بإزالتها فورا والتعامل معها بشكل سريع.