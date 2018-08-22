استطلاع: تنامى شعبية رئيس البرازيل السابق دا سيلفا أمام منافسيه بالانتخابات

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أكد استطلاع جديد للرأى تنامى شعبية رئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمام منافسيه، فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر المقبل، على الرغم من سجنه منذ أبريل الماضى.

وحصل لولا دا سيلفا، فى الاستطلاع الذى أعده معهد (داتافولها) ونشر اليوم الأربعاء، وأوردته قناة (سكاى نيوز) الفضائية على 39% من نوايا التصويت، مقابل 30% فى يونيو الماضى وشمل 8433 شخصا.

ويتقدم دا سيلفا بذلك كثيرا على منافسه الأقرب النائب اليمينى خايير بولسونارو، الذى حصل على 19% مقابل 17% فى يونيو الماضي.

ويقول أنصار دا سيلفا إن رفض ترشحه يعنى أن الانتخابات لن تكون ديمقراطية، فى حين يؤكد لولا أنه ضحية مكيدة سياسية بهدف منعه من تولى الحكم لولاية رئاسية ثالثة.

ويقضى دا سيلفا اليسارى حكما بالسجن مدته 12 سنة فى مدينة كوريتيبا فى الجنوب، بعد إدانته بالفساد وبتبيض أموال، كما ينتظر قرار القضاء بشأن أهليته للترشح فى منتصف سبتمبر المقبل.