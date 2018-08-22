ارتفاع أعداد مكاتب البريد لـ3956.. و1581 حوالة بريدية فورية خلال إبريل

كشفت بيانات وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 3956 مكتبا بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 3953 مكتبا بنهاية شهر مارس الماضى، بمعدل نمو شهرى بنسبة 0.08%، ومقابل 3941 مكتبا بنهاية شهر إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 0.38%، وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 23.06 ألف نسة بنهاية إبريل الماضى ومقابل 23.05 ألف نسمة بنهاية مارس الماضى بمعدل نمو شهرى 0.07%، ومقابل 22.75 ألف نسمة بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 1.38%.
وبلغت عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد 6.26 مليون مستفيد بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 6.04 مليون مستفيد بنهاية مارس الماضى بنسبة نمو شهرى 3.64%، ومقابل 5.34 مليون مستفيد بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 17.23%، وبلغت عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1581 ألف حوالة بنهاية إبريل الماضى مقابل 1533 ألف حوالة بنهاية مارس الماضى بنسبة زيادة شهرياً 3.20%، ومقابل 1337 ألف حوالة نهاية إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوياً 18.25%.
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