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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:10 ص
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ارتفاع أعداد مكاتب البريد لـ3956.. و1581 حوالة بريدية فورية خلال إبريل

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:09 ص
ارتفاع أعداد مكاتب البريد لـ3956.. و1581 حوالة بريدية فورية خلال إبريل أرشيفية
كتبت هبة السيد
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كشفت بيانات وزارة الاتصالات، عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 3956 مكتبا بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 3953 مكتبا بنهاية شهر مارس الماضى، بمعدل نمو شهرى بنسبة 0.08%، ومقابل 3941 مكتبا بنهاية شهر إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 0.38%، وبلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد 23.06 ألف نسة بنهاية إبريل الماضى ومقابل 23.05 ألف نسمة بنهاية مارس الماضى بمعدل نمو شهرى 0.07%، ومقابل 22.75 ألف نسمة بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة نمو سنوى 1.38%.
 
وبلغت عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد 6.26 مليون مستفيد بنهاية شهر إبريل الماضى مقابل 6.04 مليون مستفيد بنهاية مارس الماضى بنسبة نمو شهرى 3.64%، ومقابل 5.34 مليون مستفيد بنهاية إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوية 17.23%، وبلغت عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية 1581 ألف حوالة بنهاية إبريل الماضى مقابل 1533 ألف حوالة بنهاية مارس الماضى بنسبة زيادة شهرياً 3.20%، ومقابل 1337 ألف حوالة نهاية إبريل من العام الماضى بنسبة زيادة سنوياً 18.25%.
 
 
 

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