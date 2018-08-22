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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:55 م
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اختفاء ناقلة تحمل طاقم من 19 شخصا قبالة سواحل غرب أفريقيا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:33 م
اختفاء ناقلة تحمل طاقم من 19 شخصا قبالة سواحل غرب أفريقيا الشرطة فى الجابون
رويترز
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قال مسؤولون إن ناقلة عليها 19 من أفراد الطاقم معظمهم من جورجيا اختفت فى منطقة ينشط فيها القراصنة قبالة ساحل الجابون فى غرب أفريقيا وإن الاتصال معها انقطع منذ أسبوع.

وقالت شركة الشحن لوتس شيبنج ومقرها أثينا فى بيان إن الاتصال فقد مع الناقلة بانتيلينا فى حوالى الساعة الثانية بالتوقيت المحلى صباح يوم 14 أغسطس آب وكانت على بعد حوالى 17 ميلا من ميناء ليبرفيل فى الجابون.

وقالت أنجيلا أوجانيسيان رئيسة وكالة لالكانى الجورجية لتشغيل الأطقم البحرية إن اثنين من روسيا و17 من جورجيا على متن الناقلة. وقالت إنها لا تعرف أى معلومات حتى الآن عن مصير الناقلة أو ما إذا كان قراصنة اختطفوها. وأكدت الحكومة الجورجية إن 17 جورجيا يعملون على الناقلة.

وقالت وكالة الإعلام الروسية للأنباء نقلا عن السفارة الروسية فى الجابون إن روسيين يعملان على الناقلة وإنهاعلى اتصال بأقاربهما.

ولم تدل شركة لوتس بتفاصيل عن شحنة الناقلة التى تنقل النفط أو المواد الكيماوية.


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