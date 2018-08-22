إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المرج شرق القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة، برئاسة العميد هانى محمد رضا، من إيقاف أعمال هدم مخالف ومصادرة المعدات بشارع خلف الأمن المركزى، بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وتحت قيادة ضابط شرطة المرافق بالحى.

كما تمكنت أجهزة الحى من إيقاف أعمال بناء مخالف فى أرض المصنع بمعرفة المتابعة الميدانية بالحى، كما تم صيانة كشافات انارة بمنطقة كفر الشرفا وإصلاح كابلات إنارة بشارع مؤسسة الزكاة أمام مدخل كفر الباشا بمعرفة إدارة الإنارة بالحى.

يأتى ذلك فى ظل التوجيهات بتكثيف الحملات الرقابة لضبط المخالفات البنائية التى تنشط خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.