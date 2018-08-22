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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 05:07 م
خالد صلاح
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إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المرج شرق القاهرة

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:06 م
إيقاف أعمال بناء مخالف فى حى المرج شرق القاهرة هدم بدون ترخيص فى المرج
كتب سيد الخلفاوى
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تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى المرج شرق القاهرة، برئاسة العميد هانى محمد رضا، من إيقاف أعمال هدم مخالف ومصادرة المعدات بشارع خلف الأمن المركزى، بمعرفة إدارة المتابعة الميدانية والإشغالات وتحت قيادة ضابط شرطة المرافق بالحى.
 
كما تمكنت أجهزة الحى من إيقاف أعمال بناء مخالف فى أرض المصنع بمعرفة المتابعة الميدانية بالحى، كما تم صيانة كشافات انارة بمنطقة كفر الشرفا وإصلاح كابلات إنارة بشارع مؤسسة الزكاة أمام مدخل كفر الباشا بمعرفة إدارة الإنارة بالحى.
 
يأتى ذلك فى ظل التوجيهات بتكثيف الحملات الرقابة لضبط المخالفات البنائية التى تنشط خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

النمساوى

عقبال الالف مسكن بحى عين شمس ..يهدمون الفيلات ويقيمون بدلا منها ابراج ١٤ دور بمخالفات صارخه

@@@..حى عين سمس ليس موجود بالفعل...والفوضى الاهمال والبناء المخالف واحتلال الارصفه من القهاوى ... اصبحت بمنطقه عين شمس لا توصف.وشاهدوا شارع جسر السويس قنامه حتى الركب

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