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إقبال متوسط على الأتوبيس النهرى فى ثانى أيام عيد الأضحى

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:34 م
إقبال متوسط على الأتوبيس النهرى فى ثانى أيام عيد الأضحى أتوبيس نهرى - أرشيفية
كتب أسامة طلعت
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شهد مرسى ماسبيرو النهرى فى ماسبيرو، إقبالا متوسطاً من المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، للاحتفال بالعيد، حيث نظمت إدارة الأتوبيس النهرى عددا كبيرا من الرحلات للقناطر وحديقة الحيوان بالإضافة إلى الفسحة النيلية.
 
وتعتبر الأتوبيسات النهرية والمراكب النيلية من الفسح الأساسية فى احتفالات العيد لما تصحبها من بهجة وجو لطيف، خاصة أن درجات الحرارة متوسطة نسبيا وهو ما شجع العديد من المواطنين على التنزه.
 
وكان عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، قد أكد أنه لا توجد أية زيادات فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى سواء الرحلات المتوجهة إلى القناطر الخيرية أو التى تذهب إلى حديقة الحيوان، مشدداعلى ضرورة الربط اللاسلكى بين الوحدات النهرية وتطبيق عوامل الأمان لكافة الركاب.
 
 

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