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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 08:02 ص
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إغلاق المطار الدولى فى كولومبيا لفترة وجيزة بعد زلزال فنزويلا

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 07:43 ص
إغلاق المطار الدولى فى كولومبيا لفترة وجيزة بعد زلزال فنزويلا زلزال فنزويلا
بوجوتا أ ش أ
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أغلقت السلطات الكولومبية المطار الدولى فى العاصمة "بوجوتا"، لفترة وجيزة من أجل فحص الأضرار التى لحقت بالممرات، وذلك عقب الزلزال الذى ضرب الساحل الشمالى الشرقى لفنزويلا، وبلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 76 ميلا (123 كيلومترا) تحت سطح الأرض، مشيرة إلى أن الزلزال تسبب فى حدوث خسائر مادية محدودة إلا أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا.

ويعد هذا الزلزال الأكبر الذى يضرب فنزويلا منذ عام 1900، وذلك حسبما ذكر مركز المسح الجيولوجى الأمريكي.

 


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