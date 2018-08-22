video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أطفال بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشرى فى الفيوم

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 01:40 م
إصابة 10 أطفال بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشرى فى الفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

أصيب 10 أطفال من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة كشرى من أحد محال الكشرى، واتهموا صاحب المحل بالتسبب فى إصابتهم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول 10 أطفال جميعهم من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، مصابين بحالة إعياء وقيئ شديد إدعاء تسمم غذائى وحالتهم العامة مستقرة.

وتبين أن المصابين هم "محمد جودة عبدالكريم" 5 سنوات، وشقيقته "فاطمة" 8 سنوات طالبة، و"منة الله روبي.ع" 10 سنوات طالبة، و"أحمد أشرف.ر" 6 سنوات، و"حسن علي.ج"7 سنوات طالب، وشقيقه "حسين" 7 سنوات طالب، وشقيقه "محمد" 3 سنوات، و"حازم محمد.ش" 3 سنوات، و"ريناس محمود.ج" 4 سنوات، و"عمر سامي.ع" 15 سنة طالب، وجميعهم من قرية هوارة المقطع.

وقال أهالى المصابين فى أقوالهم بمحضر الشرطة، إن المصابين تناولوا وجبة كشرى من محل مأكولات، وشعروا بحالة إعياء وقيئ شديد بعد ذلك، واتهموا صاحب محل الكشرى بالتسبب فى إصابتهم، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وقسم مباحث التموين إلى المحل، وضبطت صاحبه، ويدعى "ه.م" 54 سنة صاحب المحل وأقر بالواقعة، وتم سحب عينات من المواد الغذائية الموجودة بالمحل، وجار فحصها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 22188 لسنة 2018  جنح مركز شرطة الفيوم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صاحب محل منظفات يلقى مادة كاوية على عاملين فى مشاجرة بالفيوم

الفيوم

اخبار مصر

تسمم

كشرى

اطفال




لا تفوتك
محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

صور.. الجمهور يزحف إلى السينمات بكثافة فى أول أيام عيد الأضحى.. الشباب يلتقطون الصور مع النجوم.. فيلم الكويسين يحقق مليون جنيه أول يوم عرض.. و"بنى آدم" يلاحقه بـ900 ألف.. والجميع يترقب زيادة الإيرادات

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

مع حلول عيد الأضحى أردوغان يجوع شعبه.. أزمة لحوم وخبز تجتاح تركيا.. نظام الديكتاتور يتودد لواشنطن رغم التوتر بينهما لزيادة توريد لحوم الأبقار الأمريكية.. وجهود مكثفة لزيادة مشتريات القمح لمواجهة أزمة الغذاء

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة