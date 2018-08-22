إصابة 10 أطفال بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشرى فى الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 10 أطفال من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، بحالة تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة كشرى من أحد محال الكشرى، واتهموا صاحب المحل بالتسبب فى إصابتهم.

تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول 10 أطفال جميعهم من قرية هوارة المقطع بمركز الفيوم، مصابين بحالة إعياء وقيئ شديد إدعاء تسمم غذائى وحالتهم العامة مستقرة.

وتبين أن المصابين هم "محمد جودة عبدالكريم" 5 سنوات، وشقيقته "فاطمة" 8 سنوات طالبة، و"منة الله روبي.ع" 10 سنوات طالبة، و"أحمد أشرف.ر" 6 سنوات، و"حسن علي.ج"7 سنوات طالب، وشقيقه "حسين" 7 سنوات طالب، وشقيقه "محمد" 3 سنوات، و"حازم محمد.ش" 3 سنوات، و"ريناس محمود.ج" 4 سنوات، و"عمر سامي.ع" 15 سنة طالب، وجميعهم من قرية هوارة المقطع.

وقال أهالى المصابين فى أقوالهم بمحضر الشرطة، إن المصابين تناولوا وجبة كشرى من محل مأكولات، وشعروا بحالة إعياء وقيئ شديد بعد ذلك، واتهموا صاحب محل الكشرى بالتسبب فى إصابتهم، وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز، وقسم مباحث التموين إلى المحل، وضبطت صاحبه، ويدعى "ه.م" 54 سنة صاحب المحل وأقر بالواقعة، وتم سحب عينات من المواد الغذائية الموجودة بالمحل، وجار فحصها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 22188 لسنة 2018 جنح مركز شرطة الفيوم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات وتفاصيل الواقعة.