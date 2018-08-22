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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 11:04 ص
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إصابة شخص بعد سقوطه أسفل عجلات قطار بالمنوفية

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 10:02 ص
إصابة شخص بعد سقوطه أسفل عجلات قطار بالمنوفية اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه أسفل قطار بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية . 
 
تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد استقبال مستشفى الباجور العام "  م . م . ي "  28 سنه، مؤهل متوسط ومقيم مدينة الباجور دائرة المركز، مصاباً بغيبوبة تامة وكدمات بفروة الرأس ونزيف من الأنف والأذن اليسرى، واشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم التعليمى.
 
بالانتقال والفحص وسؤال والده 59 سنه، موظف ومقيم بذات العنوان وقرر أنه أثناء عبور نجله شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بالتوك توك خاصته اصطدم به أحد القطارات القادم من  منوف  بنها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
 
 

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