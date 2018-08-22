"إشاعة كل سنة".. إنخفاض منسوب بحيرة طبرية يتسبب فى ظهور جزيرة

كتب خالد إبراهيم

ساعات قليلة، كانت كفيلة لتحويل صور بحيرة طبرية إلى تريند بسبب الانتشار الواسع لصورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام القليلة الماضية، وهى صورة جزيرة ظهرت مؤخرا فى البحيرة بسبب نقص منسوب المياه، وذلك وفق الصور المتداولة على السوشيال ميديا حاليا.

بحيرة طبرية، هى بحيرة تقع فى فلسطين بين منطقتى الجليل والجولان بالقرب من مسار نهر الأردن ويبلغ طولها 53 كيلومتر من مسار نهر الأردن ومساحتها 166 كيلومترمربع.

البحيرة لها علاقة بالأديان السماوية وتسمى البحيرة فى اليهودية، وفى "التوارة" باسم " كينيرت" فى سفر يسوع كما أنها تسمى أيضا فى الحضارة اليونانية بحيرة الجليل، وتعتبر مصدر مهم من مصادر مياه الشرب هناك، أما فى المسيحية فقد ذكر فى الإنجيل أن السيد المسيح كان لديه عندها معجزات كبيرة.

وتقول كتب السيرة أن من علامات يوم القيامة الكبرى هو انخفاض منسوبها، وهو ما يحدث حاليا، وفق الصور التى مازال يتم تداولها ولا يُعرف لها أصل أو تاريخ.

انخفاض منسوب بحيرة طبرية، يثير قلقا بالغا لدى الدولة الاسرائيلية، بخلاف أنه أدى إلى ظهور جزيرة بمساحات خضراء كبيرة على سطح البحيرة، والملفت فى الأمر أن الأنباء التى تتعلق بانخفاض منسوب بحيرة طبريا يتم تداولها بشكل مكثف منذ أكثر من عام، وتحديدا من 2016، أما على مواقع التواصل الاجتماعى، فما يشاع عليها أن هذا الانخفاض فى المنسوب حينما يصل إلى درجة الجفاف هنا يظهر المسيخ الدجال، حسبما تظهر الشائعات والأقاويل المتداولة على مواقع التواصل.