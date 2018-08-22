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أهالى قرية ساقية أبو سقير بسوهاج يشكون من تلوث مياه الشرب

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 02:00 ص
أهالى قرية ساقية أبو سقير بسوهاج يشكون من تلوث مياه الشرب
سوهاج – عمرو خلف
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يعانى أهالى قرية ساقية أبو سقير التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، والبالغ عددهم حوالى 4 آلاف نسمة من مشكلة تلوث مياه الشرب وتغير لونها وارتفاع نسبة الأملاح فيها، بالإضافة أيضا إلى عدم تغيير المواسير الخاصة بها منذ سنوات طويلة وتهالكها، وكذلك ضعف وصول المياه إلى منازل الأهالى مطالبين المسئولين بشركة مياه الشرب بحل مشكلتهم، وذلك لأن تلوث المياه يؤدى إلى انتشار أمراض الفشل الكلوى.

التقى "اليوم السابع" عددا من أهالى القرية وقال فى البداية أحمد فؤاد قاسم من أهالى القرية، "إن القرية ينقصها الكثير من الخدمات وأن أهالى القرية يعانون من مشكلة تلوث المياه فهى غير صالحة للاستخدام الآدمى، مشيرا إلى أنها تحتوى على شوائب وصفراء، ونسبة الأملاح فيها مرتفعة مطالبا المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بحل مشكلة المياه وتغيير المواسير الخاصة بها حيث يؤدى تلوث المياه إلى ارتفاع نسبة الامراض بين الاهالى وخاصة الفشل الكلوى.

 فيما قال نصار عبده محمد، وعبد المعز أحمد، من أهالى القرية، إننا نعانى بجانب تلوث المياه من ضعفها أيضا مما دفعنا إلى استخدام الطلمبات الحبشية بسبب ضعف المياه وهى مياه قريبة من الابار يجعلها غير صالحة للشربن مشيرا إلى أن هناك العديد من أهالى القرية يعانون من الأمراض بسبب تلوث المياه، نظرا لأن المواسير الرئيسية منشأة منذ 30 عاما ولم يتم تغيرها حتى الان مطالبا المسئولين بشركة مياه الشرب بتغيير المواسير لخدمة أهالى القرية وشرب كوب مياه نظيف.

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا إنه سيتم تكليف المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة البلينا بالتوجه إلى القرية لأخذ عينات من مياه الشرب وارسالها إلى المعامل لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية للمياه مشيرا إلى انه سيتم بحث شكوى الاهالى وحلها.


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