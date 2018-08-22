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الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:46 م
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أفغانستان تأمل فى ضغط روسى على طالبان للدخول فى محادثات سلام

الأربعاء، 22 أغسطس 2018 03:37 م
أفغانستان تأمل فى ضغط روسى على طالبان للدخول فى محادثات سلام لافروف
رويترز
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 قال مستشار الأمن القومى الأفغانى حنيف أتمار اليوم الأربعاء بعد لقائه بالسفير الروسى فى كابول ، إن بلاده تأمل أن تتمكن موسكو من الضغط على حركة طالبان لتجرى محادثات سلام مع الحكومة.

ونُقل عن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قوله أمس الثلاثاء ، إن حركة طالبان تعتزم المشاركة فى محادثات سلام أفغانية فى موسكو فى 4 من سبتمبر.

وقال مكتب أتمار إنه أبلغ السفير الروسى إن أفغانستان تقدّر دعم موسكو لعملية السلام ، وطالبها "بالضغط على متمردى طالبان لبدء مفاوضات مع الحكومة الأفغانية"، وقال اثنان من قادة حركة طالبان هذا الأسبوع إن الحركة رفضت عرضا من الحكومة لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر،  وقالت إنها ستواصل هجماتها وذلك بعد سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

وقال مكتب أتمار إن السفير ألكسندر مانتيتسكي قال إن بلاده مستعدة لمساعدة أفغانستان على "إنجاح عملية السلام".، وبحسب مسئول كبير في كابول فإن موسكو كثفت في الأشهر القليلة الماضية من الاتصالات المباشرة مع حركة طالبان التى تحظرها روسيا رسميا.

ووجهت روسيا الدعوة إلى 12 دولة بينها الولايات المتحدة للمشاركة فى محادثات موسكو الشهر المقبل، لكن واشنطن رفضت الدعوة،  وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إنها تأسف للقرار الأمريكى.

 

 


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