أسعار العملات اليوم الأربعاء 22-8-2018

كتبت- هبة حسام

استقرت أسعار العملات بشكل جماعى اليوم الأربعاء 22-8-2018، بالتزامن مع أجازة عيد الأضحى المبارك والمستمرة حتى يوم الجمعة المقبل، والتى تتوقف خلالها التعاملات المصرفية لأجازة البنوك.

وفى آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، جاءت أسعار العملات، كالتالى:



الجنيه المصرى

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



صرف الدولار

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع



سعر صرف الدولار

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 20.20 جنيه للشراء، و 20.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ سعر "الاسترلينى" 22.57 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ سعر الدينار الكويتى 58.56 جنيه للشراء، و 58.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر الريال السعودى اليوم، مسجلا سعر 4.74 جنيه للشراء، و 4.76 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى.



الريال-السعودي

البنك المركزى يعلن 1.2 مليار دولار زيادة فى صادرات مصر خلال 3 أشهر

ومن ناحية أخرى، قال البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات المصرية إلى دول العالم، سجلت زيادة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، خلال 3 أشهر، حيث سجلت 6.755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.547 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2016 – 2017.

وتعد الصادرات، إحدى 5 مصادر رئيسية لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، إلى جانب السياحة والاستثمارات، وتحويلات المصريين فى الخارج وعائدات قناة السويس.

وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ خطة لزيادة الصادرات إلى الخارج، وترشيد الاستيراد، وهو ما يعزز أرصدة العملة الصعبة لمصر، ويمكن البنك المركزى من رفع أرصدة الاحتياطى الأجنبى إلى نحو 50 مليار دولار خلال الفترة القادمة، من أرصدته الحالية البالغة أكثر من 44 مليار دولار.